شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء وسط ترقب بين المستثمربن لنتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني.



ووقعت "وول ستريت" منذ أمس تحت الضغوط مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة القلق من عودة قيود الإغلاق والعزل خاصة في أمريكا التي تجاوزت الإصابات بها حاجز ثلاثة ملايين حالة.

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وأعلنت ولاية كاليفورنيا إعادة قيود الإغلاق بشكل جزئي حيث أوقفت أنشطة المطاعم وأغلقت قاعات السينما والمسارح والحانات بفعل ارتفاع الإصابات بالمرض.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشلا أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيرات بنحو 0.6%، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 26165 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 135 نقطة) إلى 10260 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3145 نقطة.