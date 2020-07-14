شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال أسمنت المدينة بنسبة 26% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة أسمنت المدينة تخفيض رأس مالها بنسبة 26%، من 1.892 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 189.2 مليون سهم إلى 140 مليون سهم بعد التخفيض.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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وسبق أن أشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والاقتراض وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل، كما لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على عمليات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 41.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات والإيرادات الأخرى إضافة إلى انخفاض طفيف في المصاريف الإدارية والعمومية.