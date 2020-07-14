الاقتصاد

البلاديوم يعاود الانخفاض لكنه لا يزال أعلى حاجز 2000 دولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وضبابية في مشهد أزمة .


ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بدأ القلق يتسرب للأسواق من احتمالات عودة قيود الإغلاق والعزل العام.


وأعلنت كاليفورنيا بالفعل أنها ستعيد إغلاق أنشطة المطاعم عدا توصيل الوجبات للمنازل وأيضا إغلاق المسارح وقاعات السينما والحانات أمام المستهلكين في جميع مدن الولاية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الحياة لن تعود لطبيعتها بعد انتهاء الفيروس كما أن بعض الدول تسير في الاتجاه الخاطيء في التعامل مع الأزمة.


وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش عند 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 2008.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2021 دولارا وأقل سعر عند 1993.9 دولار.

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