شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.85% بما يعادل -0.45 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 52.20 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على مواصلة ارتفاعه بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، في الوقت الذي يستفيد منه بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 50.68، ليستهدف مستوى المقاومة 60.66.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه