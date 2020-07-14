كاتربللر يعزز من مكاسبه – تحليل – 14-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتربللر (CAT) في آخر جلساته، وذلك وسط استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 126.32، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 150.46 إلى 87.45)، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 2.00% بما يعادل 2.56 نقطة ليستقر على سعر 130.57 دولار، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 126.32، ليستهدف مستوى المقاومة التالي والأخير من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 135.76 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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