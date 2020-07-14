شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعاود الانخفاض – تحليل – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فورد (F) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، هذا الدعم الذي ساعد السهم على الارتفاع بتداولاته السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر على سعر 6.06 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 5.74، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 6.57.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر فورد يعاود الانخفاض – تحليل – 14-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.