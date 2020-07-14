شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعاود الانخفاض – تحليل – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فورد (F) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، هذا الدعم الذي ساعد السهم على الارتفاع بتداولاته السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر على سعر 6.06 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 5.74، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 6.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه