شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.01 نقطة ليستقر على مستوى 6.70 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.06، ليستهدف مستوى الدعم 5.96.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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