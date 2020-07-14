بعد وصوله لأعلى سعر في التاريخ.. تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الثلاثاء، بمقدار جنيهين، مقارنة بتعاملات الإثنين، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا، 799 جنيها للجرام .

وكان الذهب قد سجل مؤخرا أعلى مستوي في تاريخه بمصر، حيث سجل عيار 21، 804 جنيهات للجرام.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب نتيجة تراجع سعر الأوقية لأدني من 1800دولار، مع صعود العملة الأمريكية وسط مخاوف من استمرار التأثير السلبي لفيروس كورونا على مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

Advertisements

وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 684.85 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 799 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 913.10 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6392 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.