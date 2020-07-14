شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الثلاثاء، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أغسطس إلى آسيا بواقع 0.85 دولار ليصبح 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.
وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أغسطس لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 0.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بارتفاع عن الشهر السابق، في حين استمر سعر خام كركوك للولايات المتحدة عند 1.60 دولار للبرميل فوق أرجوس.
وبالنسبة لأوروبا، انخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أغسطس 0.50 دولار إلى 1.60 دولار للبرميل فوق سعر برنت المؤرخ ، بينما نزل سعر البيع الرسمي لخام كركوك إلى زائد 2.15 دولار.
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