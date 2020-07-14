شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج منطقة اليورو الصناعى يتعافى بأقل من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقديرات رسمية اليوم الثلاثاء بأن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في مايو، لكن التعافي من التراجعات غير المسبوقة التي نجمت عن إجراءات الإغلاق في مارس وأبريل جاء أقل من المتوقع وبعيدا عن تعويض الانخفاضات السابقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن إنتاج الصناعات التحويلية في المنطقة زاد بنسبة 12.4 بالمئة في مايو مقارنة بأبريل، وهو ما قاد أغلبه تسارع في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات.
لكن الزيادة جاءت أقل كثيرا من نمو بنسبة 15 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.
وهو أيضا أقل وضوحا بكثير من تراجع نسبته 18.2 بالمئة في أبريل، والذي جاء عقب نزول 11.2 بالمئة في مارس، إذ اضطرت المصانع لإغلاق أبوابها أو خفض النشاط مع بلوغ تفشي فيروس كورونا الذروة في أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج منطقة اليورو الصناعى يتعافى بأقل من المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.