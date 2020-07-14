جازبروم الروسية تتحول إلى الخسارة فى الربع الأول بفعل تراجع النفط والروبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت شركة جازبروم الروسية إلى تكبد خسارة فادحة في الربع الأول من العام بفعل تراجع أسعار النفط وضعف الروبل اللذين أثرا سلبا على الأرباح، لكن أسهمها ظلت تتلقى دعما بفعل تعهد شركة الطاقة العملاقة بتوزيع أرباح.

لكن فاميل ساديجوف نائب رئيس جازبروم قال إن خسائر الشركة "على الورق" فقط وترجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في قيمة الروبل في أعقاب تراجع أسعار النفط العالمية.

وتكبدت الشركة صافي خسارة 116 مليار روبل في الربع الأول (1.64 مليار دولار) مقارنة مع صافي ربح 536 مليار روبل في الفترة نفسها العام الماضي.

Advertisements

وانخفضت مبيعات الغاز إلى أوروبا والصين 17 بالمئة إلى 52 مليار متر مكعب، فيما تراجع متوسط السعر 36 بالمئة إلى 10800 روبل (152 دولارا) لكل ألف متر مكعب مما دفع، إيرادات جازبروم للانخفاض بمقدار الربع إلى 1.7 تريليون روبل.

وقال ساديجوف إنه باستبعاد تقلبات العملة، حققت جازبروم صافي ربح بمقدار 288 مليار روبل، مضيفا أن الشركة ستستخدم هذا التقدير بدلا من صافي الخسارة عند حساب توزيعات الأرباح على نتائج هذا العام.