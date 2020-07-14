شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ 2 مليار جنيه فى 97 ألف مشروع بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020 بمحافظة الشرقية حيث قام بضخ تمويل قدره 2 مليار جنيه تم من خلالها إقامة 97 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 142 ألف فرصة عمل كما تم تخصيص 98 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بنية أساسية وتنمية مجتمعية وبشرية أتاحت ما يزيد على مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منها مشروعات يتم تنفيذها حاليا بالمحافظة لإحلال وتجديد بعض خطوط مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وترميم عدد من مراكز الشباب والوحدات الصحية بمدينة الزقازيق ومراكز بلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق بمنح من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بهدف اتاحة البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يعمل علي وضع خطة عاجلة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بكافة المحافظات بعد أزمة كورونا والالتقاء بالسادة المحافظين وقيادات الجهات المعنية بهذا القطاع للتعرف على احتياجاتهم والوقوف على المشكلات التي تواجه الشباب لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تشغيل مشروعاتهم القائمة ودراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة بكل محافظة والتي يمكن أن يستفيد منها الشباب في إقامة مشروعاتهم .

وأشارت إلي أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتقديم كافة أنواع المساندة المالية والفنية والتدريبية و التسويقية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتخطيها للآثار السلبية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا باعتبار هذه المشروعات أحد أهم الآليات التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين .

وجاء ذلك تعقيبا علي الزيارة التي قام بها وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز لمحافظة الشرقية حيث اجتمع مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لبحث امكانات التوسع في تنفيذ مشروعات صغيرة جديدة تقوم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة والتعرف على ظروف المصانع والمنشآت التي تحتاج إلى تمويل أو دعم فنى بعد أزمة كورونا.

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وقد قام كل من الدكتور ممدوح غراب والمهندس طارق شاش على هامش الاجتماع بتسليم (4) شيكات لعدد من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على تمويل من الجهاز للبدء في مشروعاتهم الجديدة بأجمالي قدره 4 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لها لدفع عجلة المشروعات وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وذلك بالتعاون مع الجهاز، مشيدا بالخدمات المتنوعة التي يقدمها فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل إقراض أصحاب المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم.

كما قام الوفد بعقد اجتماع مع الأستاذ أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة لتعريف أعضاء الغرفة بالخدمات التي يقدمها الجهاز ومنها التيسيرات المقدمة من خلال وحدات الشباك الواحد وحزم التمويل المختلفة المتاحة من الجهاز لتشجيع أعضاء الغرفة على الاستفادة منها والاستماع إلى طلبات أعضاء الغرفة فيما يخص أنواع التمويل المقدم من الجهاز.