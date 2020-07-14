شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 595.935 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1838 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4154 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة.