شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1844 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 12674 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4151 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 1523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 2346 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 706 نقطة.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي، على نسبة 12.3% من أسهم الشركة، ليصبح ثاني أكبر مساهم في بالم هيلز بعد شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريللك، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، اودن للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، جي بي اوتو، سماد مصر (ايجيفرت)، العامة لصناعة الورق-راكتا، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.