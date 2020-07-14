جيه.بي مورجان يجنب 10.5 مليار دولار لخسائر القروض مع تجاوز الربح التوقعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جنّب جيه.بي مورجان تشيز آند كو اليوم الثلاثاء، احتياطيات بحوالي 10.5 مليار دولار لتغطية موجة من التعثر المحتمل للقروض في أعقاب جائحة كوفيد-19، إذ أعلن أكبر بنك أمريكي عن انخفاض الأرباح في الربع الثاني 51 بالمئة، وهو ما جاء أقل وطأة مما كان متوقعا.
وهبط صافي ربح البنك إلى 4.69 مليار دولار، بما يعادل 1.38 دولار للسهم، في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو، لكنه فاق تقديرات مخفضة للمحللين عند 1.04 دولار للسهم، مما دفع أسهمه للزيادة أربعة بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق.
وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون "بالرغم من بعض البيانات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة، والتصرف الحكومي الكبير والحاسم، لا نزال نواجه الكثير من الضبابية فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للاقتصاد".
وقال ديمون أيضا إن البنك سيواصل دفع توزيعات أرباح إذا لم "يتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير وملحوظ".
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