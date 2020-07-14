شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج كل ما تريد معرفته عن السيارات التي تخرج خردة والتحول للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة، وهذا الأمر تسبب في حالة كبيرة من الجدل بمصر، وذلك لاعتقاد البعض أنه لن يتم السماح بوجود سيارات مر عليها أكثر من 20 سنة وفيما يلى أهم الأسئلة وإجاباتها حول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتخريد السيارات القديمة.

على من سيتم تطبيق قرار تخريد السيارات القديمة؟

استراتيجية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي ضمن أحد أركانها تكهين السيارات القديمة، لا تحتوي على خروج السيارات المملوكة للأفراد والملاكي كخردة الآن، لكن هناك برامج تحفيزية لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى، وأن تطبيق تكهين السيارات المتهالكة سيكون على الميكروباصات والتاكسي بكافة أنواعه القديمة وبجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.

متى تبدأ خطة تكهين السيارات القديمة؟

بدأت الحكومة حصر السيارات القديمة والمتهالكة، وبدأت بالتاكسى إذ أن هناك برنامجا لإحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه.

Advertisements

هل هناك حوافز حكومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز؟

الحكومة حصرت 1.3 مليون سيارة ملاكى مبدئياً ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عاماً ، وسيتم إتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات ، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه .

كم عدد السيارات التي ستتحول للغاز الطبيعي ؟

الدولة تسعى لتحويل أكبر عدد من السيارات للغاز الطبيعى، وبالفعل تم حصر 1.8 مليون مركبة حيث تتضمن المبادرة الحكومية تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، حيث سيتم إطلاق حملة إعلامية موسعة للترويج لهذا البرنامج ومميزاته.