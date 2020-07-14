شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة أبوظبي للجلسة الثانية..ورأس المال يخسر 243 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسراً 19.20 نقطة ليغلق عند مستوى 4287.816 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 243 مليون درهم ليغلق عند مستوى 597.477 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 86.6 مليون سهم، بقيمة 140.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1424 صفقة.

وهبط قطاعي البنوك والعقار ببورصة أبوظبي بنسبة 1.58%، 1.08%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.25%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 13.2%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.17%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.75%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم دار التمويل بنسبة 5%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أسمنت الخليجنسبة 4.94%، وتصدر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 26 مليون درهم.

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فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% رابحاً 6.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3504.160 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 430 صفقة لعدد 38 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 7.65%، ثم سهم "بنك نزوى" بنسبة 2.06%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 1.98%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 3.13%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.44%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.55%.