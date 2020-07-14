شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: إجراءات قانونية ضد صفحات مزورة تطلب البيانات الشخصية لحاملي بطاقات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الهيئة القومية للبريد في بيان الثلاثاء، جميع العملاء من صفحات التواصل الاجتماعي المزيفة، حيث إنه ظهر في الآونة الأخيرة بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتدعى إنتماءها للبريد المصري وتطلب من العملاء بياناتهم الشخصية وبيانات الحسابات المالية بدعوى تسهيل الإجراءات او المساعدة في الحسابات وهى في الأصل حسابات مزورة الغرض منها الاستغلال والتعدى على حسابات العملاء .

Advertisements

كما تناشد الهيئة القومية للبريد جميع العملاء بعدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تتدعى انتماءها الى البريد المصري وتوخي الحيطة والحذر فيما يخص البيانات الشخصية وبيانات الحسابات المالية.

كما توضح الهيئة القومية للبريد انه جار اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الصفحات لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث بأسمها وتدعو الهيئة جميع العملاء من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي الى عدم التفاعل مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال علماً بأن وسيلة تواصل الهيئة القومية للبريد مع العملاء تتم من خلال الخط الساخن 16789 وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.