شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبي للجلسة الثانية..ورأس المال يخسر 2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسراً 14.98 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.76 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 291.98 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 350.3 مليون سهم محققة ما قيمته 297.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3629 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.75%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 7.31%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.52%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.45%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 104.8 مليون ورقة بقيمة 92.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.36%.

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وفي سياق متصل أعلن بنكا الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي، عن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لمناقشة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة للنصف الأول من عام 2020.

كما أعلنت شركة دار التكافل، عن موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لمناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة.