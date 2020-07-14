شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين حمراء بجلسة الثلاثاء بعد صعودها 5 جلسات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.52 نقطة، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 25.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.86%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.55% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 6.87%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، كما تراجع سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.38%، 0.87%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.58% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.79%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن تحقيق صافي ربح بلغ 2.158 مليون دينار بحريني (5.739 مليون دولار أمريكي) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مما يمثل انخفاضاً بنسبة 15% على أساس سنوي مقارنة مع 2.533 مليون دينار بحريني (6.737 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2019، فيما ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2020 بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 31 مليون دينار بحريني (82 مليون دولار أمريكي).

وفي سياق آخر أعلنت شركة إنفستكورب، عن بيع مجموعة من العقارات العقارية الصناعية الواقعة في منطقتي بوسطن وشيكاغو في عمليتين منفصلتين بمجموع يزيد على 200 مليون دولار.

وكانت إنفستكورب، قد استحوذت على عقارات تشمل قرابة 1.8 مليون قدم مربع من العقارات الصناعية والمستودعات ومراكز التوزيع عام 2017، وقامت بعدد من الخطوات لتعزيز قيمتها، بما في ذلك زيادة الإشغال العام للعقارات إلى نسبة بلغت 98% في وقت التخارج من الاستثمار.