"الاتصالات" تقدم منحة تدريبية لتأهيل الطلاب للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منحة تدريبية لإعداد الطلاب الراغبين في المشاركة في مسابقة الأولمبياد المصري للمعلوماتية 2020، وقد بدأ التسجيل في المنحة يوم 8 يوليو ويستمر حتى يوم 23 يوليو. وستنعقد مسابقة الأولمبياد المصري للمعلوماتية 2020 عبر الإنترنت خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر.
ويأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والأكاديمية بشأن تنفيذ التدريب على برامج أولمبياد المعلوماتية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ويشارك في المسابقة عدد كبير من طلاب المدارس من مختلف محافظات مصر. ومن بين هذا العدد الكبير يتم اختيار أفضل 300 طالب بعد اجتيازهم عدة اختبارات، حيث يبدأ التدريب بعد ذلك في 10 محافظات بدءا من 26 يوليو وحتى 20 أغسطس.
وبعد انتهاء فترة التدريب، يتم اختيار أفضل 100 متدرب بعد اجتياز عدد من اختبارات التصفية أيام 21 و22 أغسطس، للمشاركة في المسابقة النهائية التي ستنعقد خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر. ويتم اختيار أفضل أربعة فائزين في المسابقة النهائية لتمثيل مصر في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية والذي سينعقد عبر الإنترنت خلال الفترة من 13 إلى 23 سبتمبر.
جدير بالذكر أن الأولمبياد المصري للمعلوماتية تم تنظيمه لأول مرة في عام 2003. وفي مرحلة لاحقة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للاهتمام بالشباب المصري في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
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