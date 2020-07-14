شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% خاسراً 82.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5094.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.91% خاسراً 108.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% خاسراً 31.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.86% خاسراً 36.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4195.57 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 190.1 مليون سهم بقيمة 37.5 مليون دينار كويتي عبر 8308 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.35%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.66%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.18%.
وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21.29%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 3.72%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.62% ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 8.05%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 5.02%.
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:
شركة تمكين القابضة.
ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة الاثمار القابضة.
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
الشركة العالمية للمدن العقارية.
شركة المعدات القابضة.
شركة أسمنت الخليج.
شركة الإثمار القابضة.
سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية.
شركة الإثمار القابضة.
سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
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