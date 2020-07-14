شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 42.79 دولار للعقود الآجلة لبرنت و39.59 للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 39.59 وذلك للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضة بمقدار 51 سنتا أو 1.27%، بينما سجلت العقود الآجلة لخام برنت 42.79 منخفضة بمقدار 43 سنتا ما يعادل 1.01%.

وجاء إنخفاض أسعار النفط نتيجة مخاوف من أن قيودا جديدة على الأنشطة لوقف تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تهدد تعافي الطلب على النفط وسط توقعات باحتمال تقليص أوبك+ تخفيضات الإنتاج بداية من أغسطس في اجتماع مقبل وفقا لرويترز.

وبموجب الاتفاق الحالي، من المقرر أن تقلص أوبك+ تخفيضات الإنتاج القياسية وتبلغ 9.7 مليون برميل إلى 7.7 مليون برميل اعتبارا من أغسطس حتى ديسمبر.

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وقادت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم، فى أبريل، دفعة أدت إلى خفض مجموعة المنتجين الـ23 إنتاجها الجماعى بمقدار 9.7 مليون برميل فى اليوم، حيث أدى الوباء إلى انهيار الطلب على النفط.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قال المندوبون إن المملكة العربية السعودية ومعظم المشاركين فى التحالف يؤيدون الآن تخفيف القيودوأفاد المندوبون بأنه وبموجب اقتراح سعودى فإن تحالف أوبك+ سيخفف القيود الحالية بمقدار مليونى برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا لافته أن التفاؤل النسبى للمنتجين تزامن مع تقرير صدر يوم الجمعة من وكالة الطاقة الدولية يظهر مرور أسوأ آثار فيروس كورونا على الطلب العالمى على النفط.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو يوم الاثنين إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل ارتفاع تدريجي للطلب على الخام.