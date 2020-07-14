الاقتصاد

معنويات المستثمرين الألمان تتراجع فى مؤشر على طول طريق التعافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد زد.دبليو.إي للأبحاث الاقتصادية إن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت بعض الشيء في يوليو، مما يشي بأن الطريق طويل أمام أكبر اقتصاد في أوروبا للتعافي من أزمة فيروس بالرغم من مجموعة كبيرة من البيانات الإيجابية.

فقد تراجع مؤشر يتتبع المعنويات الاقتصادية للمستثمرين إلى 59.3 نقطة من 63.4 نقطة في الشهر السابق، وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات عند 60 نقطة في استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز.

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وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ في بيان "التوقعات للاقتصاد الألماني لا تزال كما هي إلى حد كبير...بعد ربع ثان بائس جدا، يتوقع الخبراء أن نرى زيادة تدريجية للناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام وفي أوائل 2021".

وصعد مؤشر المعهد للأوضاع الحالية قليلا إلى -80.9 نقطة من -83.1 نقطة في الشهر السابق - لكنه جاء أقل كثيرا من متوسط توقعات عند -65 نقطة.

 

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