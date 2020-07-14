شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري يحقق 5 مليارات جنيه أرباحاً.. و"أوراسكوم" تحقق 43 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عدد من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام الجاري، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إذ حقق البنك التجاري الدولي ارتفاعاً في الإيرادات المجمعة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مصحوبة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 25%، في حين انخفض صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 79%، كما انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 15% لتسجل 20.7% مقارنة بنسبة 24.4%، عن نتائج نفس الفترة من العام السابق، واستطاع البنك الحفاظ على مكانته الرائدة في كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص.

وحقق البنك التجاري الدولي، صافي أرباح قدرها 4.998 مليار جنيه عن الستة أشهر الأولى من عام 2020، وذلك بانخفاض قدره 7% عن نفس الفترة من عام 2019، وبلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل 7.542 مليار جنيه مقارنة بـ7.396 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 2%، وسجل البنك نمواً في محفظة القروض بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما سجلت تلك الزيادة 2% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، كما شهدت الودائع زيادة بلغت 5% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وكذلك إذا ما قورنت بنفس الفترة من العام السابق، وسجلت نسبة القروض للودائع 42.2%.

ونجح البنك التجاري الدولي، بفضل أنظمة إدارة المخاطر الرشيدة في الحفاظ على جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتسجل 4.01% مقارنة بنسبة 4.96% في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2019، كما سجل معدل التغطية 257% في 30 يونيو لعام 2020، مما يعكس قدرة البنك على استيعاب أي زيادة غير متوقعة في حجم القروض غير المنتظمة، وتماشياً مع سياسة البنك الرشيدة في إدارة المخاطر، اتخذ البنك محصصات بلغت 2.260 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، مقارنة بمبلغ 795 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية وذلك بمعدل كفاية رأس المال بلغ 29.5%، مما يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات السوق.

فيما أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تحقيق إيرادت تشغيل بلغت 272 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 61 مليون جنيه، وبلغ نصيب المساهمين من صافي الربح لهذه الفترة 43 مليون جنيه، فيما قرر مجلس إدرة الشركة، تكليف الإدارة التنفيذية لإعداد تصور للبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة لأصول والتزامات الشركة، وأثر ذلك على زيادة الإيرادت وتخفيض المصروفات وفقاً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركة من خلال شركاتها التابعة والشقيقة لزيادة التخصص، وعلى أن يعرض هذا التصور على أقرب مجلس إدارة قادم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن استمرار الطلب على الجونة قوياً، حيث ارتفعت إجمالي التعاقدات والحجوزات في الجونة بنسبة 22.1% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، وبلغ إجمالي العقود والجوزات في الجونة 891.5 مليون جنيه منها 773.1 مليون جنيه قيمة الوحدات المتعاقد عليها و118.4 مليون جنيه قيمة الحجوزات، مقابل 729.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2019، ويرجع التباطؤ في تحويل الحجوزات إلى تعاقدات بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في الظروف الراهنة.

وتواصل المجموعة في الإسراع في عمليات البناء والتشييد، حيث تعمل المواقع تحت الإنشاء الخاصة بالمشروعات العقارية بكامل طاقتها مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة اللازمة، وتم زيادة المدفوعات المخصصة للبناء والتشييد لهذا العام إلى 1.1 مليار جنيه، والتي من المتوقع أن ينتج عنها إيرادات عقارية بنحو 1.9-2.1 مليار جنيه لعام 2020 تقريباً.

بينما أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، عن سبب التأخر إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، إلى عدم الانتهاء من اعتماد القوائم المالية للشركة، وكذلك الشركات التابعة من قبل مراقبي الحسابات.