شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران/يونيو مرتفعا بمقدار 0.6% شهريا ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بمقدار 0.1 %.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.2 % ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.1%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بمقدار 0.1%.