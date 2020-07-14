شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف حيال تعافي مستويات الطلب العالمي ، ولا سيما الطلب فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم ، خاصة فى ظل تشديد قيود العزل العام مرة أخرى فى بعض المدن الأمريكية التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا ، ويضغط على الأسعار أيضا اتجاه تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج بنحو 2 مليون برميل فى آب/أغسطس المقبل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 39.10$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.58$، وسجل أعلى مستوي عند 39.85$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 41.82$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.24$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.52$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.4% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ،فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف صعوبة تحقيق التوازن بالسوق.

لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا ،أمر حاكم كاليفورنيا يوم الاثنين بإغلاق الحانات ووقف الأنشطة داخل الأماكن المغلقة مثل المطاعم ودور السينما ،يأتي هذا التحرك بعد أن أعادت ولايات أخرى مثلا فلوريدا وتكساس فرض بعض القيود فى الفترة الأخيرة.

ومما لا شك فيه أن تشديد القيود العامة المرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى فى بعض الولايات والمدن الأمريكية ،سوف يؤثر سلبا على مستويات استهلاك الوقود والسحب من المخزونات المكتظة حاليا.

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تبدأ لجنة المراقبة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" فى وقت لاحق اليوم اجتماعا يمتد حتى غدا الأربعاء لمتابعة أخر المستجدات حول اتفاق خفض الإنتاج العالمي ،ورفع توصية بشأن المستوي التالي للتخفيضات بعدما زادت نسبة امتثال المجموعة إلى 107% فى حزيران/يونيو من 77 فى أيار/مايو.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن التحالف العالمي يتجه لعدم تمديد التخفيضات الحالية ، وتقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميا طبقا لما تم الاتفاق عليه سابقا ، نظرا لتعافي مستويات الطلب وارتفاع الأسعار.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه فى نيسان/أبريل الماضي ، نفذ تحالف أوبك بلس تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل يوميا على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ،وتم تمديدها شهر إضافي ،تتقلص إلى 7.7 مليون برميل يوميا تنفذ من آب/أغسطس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم، وتتقلص مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية كانون الثاني/يناير 2021 حتى 30 نيسان/أبريل 2022.

زيادة المعروض العالمي بنحو 2 مليون برميل يوميا فى آب/أغسطس المقبل ، أمر قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.