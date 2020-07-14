شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مع تمسك المستثمرين بآمال تعاف الاقتصادات العالمية سريعا من جائحة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 96.37 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.54 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.70 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب ضعف طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفضل استمرار صدور بيانات اقتصادية إيجابية فى معظم أنحاء العالم ،والتي تؤشر بأن الاقتصادات العالمية تتعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات التضخم الرئيسية خلال حزيران/يونيو ،والتي توضح مدي تعاف أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.6% سنويا فى حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 0.1% فى أيار/مايو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من انخفاض بنسبة 0.1% الشهر السابق.