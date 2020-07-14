شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 3 جلسات بسبب خسائر وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بسبب خسائر الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وعزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، وتجدد التوترات مرة أخرى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم آمال إجراءات تحفيزية جديدة فى أوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3.0% ، بعد الخسائر الحادة للقطاع فى وول ستريت.

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انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.9% ،وفقد مؤشر ناسداك نسبة 2.3% بسبب خسائر حادة لأسهم أمازون ومايكروسوفت.

أغلقت ولاية كاليفورنيا الحانات وأوقفت أنشطة أخرى لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، يأتي هذا التحرك بعد أن أعادت ولايات أخرى مثلا فلوريدا وتكساس فرض بعض القيود فى الفترة الأخيرة.

شددت الولايات المتحدة موقفها ضد مطالبات الصين المتنازع عليها بشأن الموارد البحرية فى بحر الصين الجنوبي ،ومن ناحيتها انتقدت بكين تلك الخطوة ،وقالت بأنها تؤجج التوترات فى المنطقة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.3% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4%.