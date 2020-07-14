شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة 9 سنوات متخليا عن 1,800$ للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتبتعد عن أعلى مستوى فى تسع سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،لتتخلي عن التداول أعلى حاجز 1,800$ للأونصة ، بفعل هبوط أسواق الأسهم العالمية وتجدد مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,790.21$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,803.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,803.29$.

حقق الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى تسع سنوات عند 1,818.14$ للأونصة.

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تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بعد هبوط الأسهم الِأمريكية فى وول ستريت ،بسبب التوترات الأمريكية الصينية ،وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي جدد مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بمعظم أسواق المال العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.51 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,203.97 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.