شكرا لقرائتكم خبر عن عناية للتأمين تُجدد عقداً لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي مجموعة فقيه الطبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن تجديد عقد مع مجموعة فقيه الطبية، وذلك لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي المجموعة وأفراد عائلاتهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد تبلغ 22.322 مليون ريال، أي أكثر من 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة للعام المالي 2019.

ووفقاً للبيان، تبلغ مدة التعاقد سنة ميلادية واحدة اعتباراً من 13 يوليو 2020، فيما تتوقع الشركة أن يكون لهذا العقد أثراً مالياً إيجابياً على النتائج المالية للشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة تراجعت إلى 7.8% من رأس مالها، لتُصبح قيمة خسائرها المتراكمة 11.7 مليون ريال.

ويعود انخفاض الخسائر المتراكمة إلى انخفاض رأس مال الشركة والذي تم عن طريق إلغاء 15 مليون سهم خلال شهر أبريل 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 10.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 17.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى التحسن في صافي خسائر الاكتتاب بمقدار 5.553 مليون ريال، وعكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 4.438 مليون ريال.