شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المراكز العربية تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 237.5 مليون ريال عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المراكز العربية، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس 2020، بقيمة 237.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 475 مليون سهم، بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة السهم الاسمية.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 16 يوليو الجاري، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

Advertisements

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019 من العام المالي 2020، بقيمة 427.5 مليون ريال، بما يُعادل 0.90 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 9%.

يُذكر أن الشركة تحصلت على مبلغ 36.720 مليون ريال من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية.

وتجدر الإشارة كذلك بأن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر على قوائم الشركة المالية لفترة الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2020.