شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع أرباح زين السعودية للتراجع 55% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 54.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 297 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 374 مليون ريال خلال الربع المُقابل.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.
وتراجعت الإيرادات إلى 1.9 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن أرباح زين تراجعت بنسبة 18.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، إلى 105 مليون ريال مقابل أرباح 129 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
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