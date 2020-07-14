الرئيس الكوري الجنوبي يعلن عن ضخ 130 مليار دولار لتوفير 1.9 مليون وظيفة بحلول عام 2025

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم الثلاثاء أن الحكومة سوف تنفق 160 تريليون وون ( 130 مليار دولار) لتوفير 1.9 مليون وظيفة بحلول عام 2025، وذلك ضمن مشروع الاتفاق الجديد الذي يهدف لتحويل كوريا الجنوبية إلى دولة " رائدة".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن "جاى إن " كشف عن خطة إدارته للمساعدة في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا والاستعداد لفترة ما بعد الفيروس.

وقال "جاي إن" في خطاب بالقصر الرئاسي" الحكومة تتعهد بمستوى غير مسبوق من الاستثمارات في الرؤية الكورية للاتفاق الجديد".

وأضاف" الحكومة سوف تقوم باستثمار 114 تريليون وون من أموال الدولة في المشروع بحلول عام 2025"، مضيفا أن إجمالي الاستثمارات سوف يصل إلى 160 تريليون وون.

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وتوقع أن يتم توفير 9ر1 مليون فرصة عمل بحلول عام .2025

وبحلول عام 2022، عندما تنتهى فترة رئاسة جاى إن، تعتزم إدارته إنفاق 49 تريليون وون لتوفير 890 ألف وظيفة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي" أتمنى أن يكون المشروع الجديد فرصة لمن يحتاجون لوظيفة".