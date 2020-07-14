«مصر» .. أسعار «الذهب والدولار» اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 800 جنيها، وعيار 18 نحو 686 جنيه، وعيار 24 نحو 914 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6400 جنيها.يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.

أسعار الدولار في مصر

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سجل سعر الدولار نحو 15.92 جنيه للشراء، و 15.02 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.88 جنيها للشراء، و 16.01 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.90 جنيه للشراء، و 16.00 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.89 للشراء، 15.99 جنيه للبيع.

يأتي ذلك بعد انخفاض سعر الدولار، خلال تعاملات الأحد بقيمة بلغت قرشين في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بينما انخفض بقيمة بلغت 5 قروش أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي مصر، وخسر الدولار نحو قرشين من قيمته في التعاملات بالبنك المركزي المصري.