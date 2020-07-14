بورصة دبي تتراجع بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بضغوط هبوط سهم إعمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.09% خاسراً 22.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2045.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.1 مليون سهم محققة ما قيمته 93.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1564 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.14%.
وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 2.06%، فيما تراجع 22 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.52%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.5 مليون ورقة بقيمة 24.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.50%.
وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل، وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً بتوقيت مملكة البحرين، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.
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