شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى للبورصة السعودية: فيروس كورونا لم يلحق الضرر بنشاط التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خلال مؤتمر صحفي إن تفشي فيروس كورونا المستجد لم يؤثر بشكل كبير على التداول في سوق الأسهم السعودية، وإن حجم التداول ارتفع مقارنة مع العام الماضي. تأتي تصريحات الحصان في الوقت الذي أعلنت فيه البورصة السعودية في وقت سابق اليوم أنها ستطلق سوقها للمشتقات في 30 أغسطس آب، لبدء تداول أول منتج مشتقات للمؤشرات المتداولة في المملكة.

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