شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل انخفاضه اليوم الثلاثاء.. ويسجل 15.90 جنيه بالمركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 14-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، بمقدار ما بين قرش لـ قرسين، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.90 جنيه للشراء، 16 جنيها للبيع، مقابل سعره أمس 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع ، كما انخفض سعر الدولار فى بنك عودة لـ 15.91 جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.90 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.00 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.02 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.90 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.91 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.90 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.91 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. 16.00 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.01 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. 16.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى بنك عودة15.91 جنيه للشراء ، مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى بنك عودة15.91 جنيه للشراء ، مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. 16.01 جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.89 جنيه للشراء جنيه.

15.99 جنيه للبيع جنيه.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.89 جنيه للشراء جنيه.

15.99 جنيه للبيع جنيه.

أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى مايو الماضى، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى اتخذ 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

وأكد البنك المركزى، أنه تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.