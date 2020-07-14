شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط ضغوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% خاسراً 44.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5132.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 55.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5604.68 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% خاسراً 27.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4193.35 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 29.320 نقطة ليصل إلى مستوى 4202.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 103.8 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون دينار كويتي عبر 3927 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.35%، تلاه قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.47%، يليه سهم شركة سنام العقارية بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 3.72%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 21.05% ثم سهم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 4.88%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

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رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.