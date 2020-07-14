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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج التصنيعي فى بريطانيا ينتعش بأفضل من التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا نمو بمعدل 8.4% فى أيار/مايو ،أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى نمو بمعدل 7.5% ،وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 24.4% ،والتي تعد أسوأ وتيرة انكماش فى تاريخ بريطانيا ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.
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