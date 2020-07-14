شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارة تقاطع إيجابي ننتظر أن تساهم بدفع السعر للارتفاع خلال الجلسات القادمة. وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بالاعتماد على الثبات فوق مستوى 0.6880، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.7064 كهدف رئيسي تالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6880 والمقاومة 0.7020 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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