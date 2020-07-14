شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً جديداً للمقاومة المحورية 40.80، مما يتطلب أن نبقى حذرين من أي محاولة لاختراق لهذا المستوى، والذي سيسبب اندفاعاً صاعداً نحو أهداف إيجابية جديدة تصل إلى 43.05.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً بثبات السعر دون 40.80، مع التذكير بأننا ننتظر كسر 38.50 لتعزيز فرص تحقيق الأهداف السلبية التي تبدأ عند 37.50 وتمتد إلى 36.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط