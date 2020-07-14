شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بسلبية هادئة منذ الصباح ليتحرك دون حاجز 19.00 الآن، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك باكتساب العزم الإيجابي على الأطر الزمنية اللحظية، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 18.50، في حين إن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 19.64.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.85 والمقاومة 19.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد