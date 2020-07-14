شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبدأ بالابتعاد عن دعم القناة الفرعية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن المجال مفتوح أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1840.00 ثم 1860.00، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1777.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد