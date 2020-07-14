شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الضغط السلبي ليختبر مستوى 1.2515، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2777 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيقود السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو 1.2400 ثم 1.2304 كأهداف سلبية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2490 والمقاومة 1.2660
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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