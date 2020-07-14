شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده هذا الصباح، في طريقه لزيارة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.1420، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1270 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1270 والمقاومة 1.1420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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