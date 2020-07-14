شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مشروعات أنربك والمصرية للتكرير خفضت معدلات استيراد البنزين بـ 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئول بقطاع البترول، أن مشروعات وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك ومجمع المصرية للتكرير بمسطرد، أدت إلى تقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية "البنزين والسولار" بنسبة تتراوح ما بين 30- 40 %من الكميات المستوردة من السولار .

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تلك المشروعات أدت أيضا إلى تخفيض الكميات المستوردة من البنزين بحوالى 15 % لافتا إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتى ستؤدى إلى المزيد من تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية الرئيسية لـ"البنزين والسولار والبوتاجاز ".

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ويعمل قطاع البترول على تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع خلال الفترة الحالية والتى تهدف لزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ومن أهم تلك المشروعات الجارى تنفيذها مشروع وحدة انتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول، بهدف إنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار وتوسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.

وتتضمن تلك المشروعات ايضا مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.15 مليار دولار وكذلك إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالى 588.6 مليون دولار.

وأيضا مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس "شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار ووحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 55.7 مليون دولار.