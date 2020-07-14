شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية: موعد إطلاق سوق للمشتقات 30 أغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة السعودية، أن موعد إطلاق سوق للمشتقات سيكون فى 30 أغسطس 2020. وقالت البورصة السعودية، إن ذلك سيمثل بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

وكانت قد تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.42% رابحاً 102 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.80 نقطة، وربح رأس المال السوقى 50.95 مليار ريال