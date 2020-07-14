شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن المرحلة الثانية لبرنامج رفع كفاءة العاملين بقطاع التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى للعاملين بالثروة المعدنية فى إطار استراتيجية تطوير ورفع كفاءة مجموعة من العاملين المؤهلين لإعدادهم للمرحلة القادمة والبالغ عددهم١١٠ من العاملين بهيئة الثروة المعدنية.

وأوضح الملا، أن هذا البرنامج يأتى كأحد المحاور الهامة لاستراتيجية الوزارة الطموح لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى كأحد مصادر الدخل تفعيلاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تتولى شركة إنبى تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة للثروة المعدنية .

وأكد الملا خلال لقاء عقد بالفيديو كونفرانس مع العاملين المختارين للمجموعة الثانية بالبرنامج أن التوسع فى الاستثمار فى الموارد البشرية بقطاع التعدين صار ضرورة حتمية انطلاقاً من أن الكوادر المؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً رفيعاً هى الركيزة الأساسية لنجاح تطوير وتحديث قطاع التعدين ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل باستمرار علي تنفيذ برامج غير تقليدية لرفع كفاءة العاملين لضمان مواكبتهم للتطور العلمى والتكنولوجى والفنى فى مجال عملهم وتحفيزهم على الاستفادة من تلك الفرص لتعزيز خبراتهم العلمية والعملية وتقديم أداء متميز.

ويُشار إلى أن برنامج بناء وتطوير العنصر البشرى فى التعدين يركز على دعم المعرفة والمهارات والقدرات التى تخدم مجال العمل التعدينى بشكل كبير، وقد تم استحداث برنامج خاص باقتصاديات صناعة التعدين ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه ٤٥٠عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات ، يمثلون مستويات مختلفة ابتداء من حديثى الخبرة والجدد وكذلك الإدارة الوسطى والعليا وتم تقسيمها على ست مجموعات، وقد انتهت المجموعة الأولى التى ضمت ٦٠ من العاملين من البرنامج التدريبى المُعد لها بنجاح، وجارى استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً.

كما أشار الملا خلال اللقاء إلى أن برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين يمضى بنجاح حيث ساهم فى تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة على الصعيدين التشريعى والاستثمارى بما أفرز مناخا إيجابياً للاستثمار فى هذا القطاع ستظهر نتائجه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ولاسيما بعد تعديل قانون التعدين وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة وإقرار تيسيرات فى إجراءات الاستثمار ونماذج مالية جديدة تواكب المعمول به عالمياً وبالفعل تم طرح مزايدة جديدة للبحث عن الذهب فى مصر فى ضوء التعديلات التى تم إقرارها لتهيئة مناخ الاستثمار التعدينى.

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وأكد الملا أهمية الكشف الجديد للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية فى تحفيز الاستثمار بمصر فى البحث عن الذهب واستغلاله وجذب مستثمرين في هذا المجال خاصة وأن المناخ مهيئ بقوة للاستثمار بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية و توافر عوامل الاستقرار والجذب الاستثمارى فى الدولة المصرية.

كما وجه الملا خلال اللقاء بسرعة استكمال الجانب المتبقى من مشروع الخرائط الجيولوجية الديجيتال في اطار تطوير أساليب العمل التعديني والاعتماد على الحلول الرقمية الفاعلة فى الترويج لفرص الاستثمار بقطاع التعدين.

حضر لقاء الوزير بالمتدربين كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور أيمن مرشدى رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية و المهندس اشرف بهاء رئيس شركة إنبى والدكتور شريف أبوالغيط مدير الموارد البشرية بالشركة.