شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تبيع سندات إسلامية حكومية بقيمة 5 مليارات رنجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الماليزي اليوم الثلاثاء، إن ماليزيا ستبيع سندات إسلامية حكومية بقيمة خمسة مليارات رنجيت تُستحق في 15 أكتوبر 2030. يُغلق باب الاكتتاب في السندات في 16 يوليو.

وكانت قد وصفت أكاديمية ماليزية قرار الحكومة بإصدار سندات إسلامية يطلق عليها اسم ‹‹صكوك العناية›› بقيمة تصل إلى 500 مليون رنجيت ماليزي، بأنه خطوة جيدة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت البروفيسورة الدكتورة رُسَّياني إسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية بالجامعة الشمالية الماليزية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، إن هذه الصكوك التي جاءت ضمن خطة التعافي الاقتصادي الوطني، سوف تجذب المزيد من الأطراف للمشاركة والمساهمة في إعادة تنمية الاقتصاد الوطني الذي تضرر نتيجة تفشي الفيروس.

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